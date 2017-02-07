В Южной Африке идут съемки перезапуска экранизации видеоигры Tomb Raider.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Kinopoisk.ru, норвежский постановщик Роар Утхауг, получивший известность благодаря триллеру «Волна», недавно приступил к съемкам фильма «Лара Крофт» - в главной роли снимается лауреат премии «Оскар», шведская актриса Алисия Викандер, а ранее Лару Крофт играла голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.

По словам Викандер, картина будет основана на игре, вышедшей в 2013 году, и покажет первые приключения Лары. Также в фильме заняты Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс и Дэниэл Ву.

Лара Крофт - вымышленный персонаж, главная героиня серии компьютерных игр Tomb Raider компании Square Enix (ранее Eidos Interactive). Является также персонажем фильмов, мультсериалов, книг и комиксов.

Была создана Тоби Гардом и впервые появилась в игре Tomb Raider, выпущенной в 1996 году. Лара Крофт представлена как красивая женщина-археолог, умная и спортивная, которая зачастую рискует жизнью в местах, полных опасностей — древних руинах, гробницах, где ее подстерегает множество ловушек и головоломок, а также огромное количество самых разнообразных врагов — археологи-конкуренты, гангстеры, опасные животные (включая динозавров) и множество мифических существ.

Алисия Викандер в образе Лары Крофт

Анджелина Джоли в образе Лары Крофт

Ф.В, Г.Р.