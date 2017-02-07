USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Шоу-Бизнес

Кто стала новой Ларой Крофт? – ФОТО 07.02.2017 14:39

В Южной Африке идут съемки перезапуска экранизации видеоигры Tomb Raider.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Kinopoisk.ru, норвежский постановщик Роар Утхауг, получивший известность благодаря триллеру «Волна», недавно приступил к съемкам фильма «Лара Крофт» - в главной роли снимается лауреат премии «Оскар», шведская актриса Алисия Викандер, а ранее Лару Крофт играла голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.

По словам Викандер, картина будет основана на игре, вышедшей в 2013 году, и покажет первые приключения Лары. Также в фильме заняты Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс и Дэниэл Ву.

Лара Крофт - вымышленный персонаж, главная героиня серии компьютерных игр Tomb Raider компании Square Enix (ранее Eidos Interactive). Является также персонажем фильмов, мультсериалов, книг и комиксов.

Была создана Тоби Гардом и впервые появилась в игре Tomb Raider, выпущенной в 1996 году. Лара Крофт представлена как красивая женщина-археолог, умная и спортивная, которая зачастую рискует жизнью в местах, полных опасностей — древних руинах, гробницах, где ее подстерегает множество ловушек и головоломок, а также огромное количество самых разнообразных врагов — археологи-конкуренты, гангстеры, опасные животные (включая динозавров) и множество мифических существ.

Алисия Викандер в образе Лары Крофт

Анджелина Джоли в образе Лары Крофт

Ф.В, Г.Р. 

478количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОЖириновский призывает договориться с Трампом по восстановлению СССР – ВИДЕОШехид Чингиз Гурбанов похоронен в родном Гусаре – ФОТО – ОБНОВЛЕНОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОФримен, «армуды» и лайнер: Оскароносный актер стал новым лицом Turkish Airlines - ФОТО – ВИДЕОДвижение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля15:05 От 2 до 200 манатов. Цены на билеты на Игры Исламской солидарности14:59 В Баку задержана подозреваемая в сексуальной эксплуатации женщин14:55 Дисциплинарный Комитет оштрафовал «Габалу» на 2400 манатов14:52 В Азербайджане дедушка ранил внука, ребенок лишился ноги14:46 Иностранные журналисты посетили село Джоджуг Марджанлы - ФОТО14:39 Кто стала новой Ларой Крофт? – ФОТО14:38 Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в январе 2017 года14:31 Путин и Роухани обсудят карабахское урегулирование14:27 Верховный суд Беларуси оставил в силе решение об экстрадиции Лапшина – ОБНОВЛЕНО14:25 Израиль узаконил поселения на палестинских землях14:19 Хайям Нисанов встретился с Шан Цунгом из фильма «Mortal Combat» - ФОТО14:11 Минкультуры совместно с МИД расследуют информацию о возможных гастролях карабахских сепаратистов в Иране14:09 Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск прошел без инцидентов14:01 В ООН опубликован доклад о притеснениях мусульман-рохинья в Мьянме – ФОТО13:56 В Баку резко похолодает