Снимок, размещенный популярным исполнителем Хайямом Нисановым в Instagram, произвел резонанс в социальной сети.

На снимке певец сфотографирован в Москве со всемирно известным актером Кэри-Хироюки Тагава, запомнившимся многим по роли Шан Цунга в фильме «Mortal Combat», снятом режиссером Полом У.С.Андеросоном в 1995 году.

Фотография с голливудским актером вызвала большой интерес со стороны подписчиков Х.Нисанова в Instagram, как и снимок с К.Тагава, представленный певцом в социальной сети Facebook, в комментарии к которому исполнитель отметил, что завтракает со звездой «Mortal Combat».

Кэри-Хироюки Тагава в образе Шан Цунга в фильме «Mortal Combat»

Ф.В, Г.Р.