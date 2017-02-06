Рекламная пауза во время Супербоула, финала Национальной футбольной лиги, подарила зрителям новый трейлер продолжения «Пиратов Карибского моря» — на сей раз с Джеком Воробьем (Джонни Депп).

Пятая часть знаменитой диснеевской франшизы получила подзаголовок «Мертвецы не рассказывают сказки». В ней Джек и его друзья отправятся на поиски трезубца Посейдона, который дарует своего обладателю полный контроль над морями. Только этот могущественный артефакт поможет спастись от капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его приспешников.

В мировой прокат картина выйдет 24 мая 2017 года, а премьера в Азербайджане состоится на день позже.

С.К.