Ставший звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче продолжает делиться в Instagram «мясными» роликами.
В очередном видео Н.Гёкче, известный своей виртуозностью в приготовлении мяса и его посоле, танцует с тушей барана – за менее чем день со дня публикации нижеприведенный ролик был просмотрен более 3.000.000 раз, собрав 310.000 like.
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