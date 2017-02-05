Ставший звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче продолжает делиться в Instagram «мясными» роликами.

В очередном видео Н.Гёкче, известный своей виртуозностью в приготовлении мяса и его посоле, танцует с тушей барана – за менее чем день со дня публикации нижеприведенный ролик был просмотрен более 3.000.000 раз, собрав 310.000 like.

A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Feb 5, 2017 at 5:33am PST

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.