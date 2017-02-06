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Шоу-Бизнес

Намик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТО 06.02.2017 11:30

Известный азербайджанский исполнитель мейханы Намик Гарачухурлу завершил съемки нового клипа на песню «Soyugdur» («Холодно»).

Партнершей Н.Гарачухурлу в новом клипе стала певица и модель, участница третьего сезона шоу канала ТНТ «Холостяк» Таша Турова – видео будет презентовано в самое ближайшее время.

«Захотелось сказать тебе спасибо за то, что любезно отозвалась на наше приглашение приехать в Баку, несмотря на свой перегруженный график работы. Я понимаю, насколько трудным и непредсказуемым для тебя оказался наш проект. Меня и нашу съемочную группу поразила твоя выдержанность и профессионализм, с каким ты подошла к работе в непривычных и новых для тебя условиях.

Я благодарю тебя от своего имени и от имени всей нашей команды не только за высокий профессионализм, но и за твои удивительные человеческие качества. Надеюсь, проделанная работа будет по душе всем, кто следит за твоим и моим творчеством. Уверен, это не последняя наша совместная работа. Еще раз спасибо. Удачи тебе во всем», - пишет Намик Гарачухурлу в комментарии к фотографии, снятой с Ташей Туровой на горнолыжном курорте Туфандаг.

«Согретая бакинским солнцем», - комментирует нижеприведенный снимок Таша Турова.

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Ф, Г.

Фото: Instagram by @tashaturovaofficial, @namiqqaracuxurlu

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