В США, в техасском городе Хьюстон, состоялась финальная игра Super Bowl.

На поле встретились команды New England Patriots и Atlanta Falcons. Впервые за много лет победитель определился в дополнительное время. Триумфатором этого Суперкубка стал муж Жизель Бундхен Том Брэди. 39-летний футболист принес победу своей команде (New England Patriots) и стал звездой этого матча. Кстати, его жена с дочкой и сыном болели за Тома на трибунах.

Завершилось главное спортивное событие Америки грандиозным выступлением Леди Гаги. Многие высказали мнение о том, что это было одно из лучших выступлений за всю историю Super Bowl.

Гага успела сменить несколько нарядов, воспарила над трибунами, побывала в огне и забралась на высокую декорацию, напоминающую железный каркас какой-то инопланетной постройки.

Посмотреть это спортивно-развлекательное шоу, которое является одним из самых важных событий в США, пришли не только простые американцы, но и звезды. На трибунах были замечены Донателла Версаче, Жизель Бундхен с детьми, Эмили Ратажковски с папой, медиамагнат Руперт Мёрдок, Криси Тейген и Джон Ледженд и другие.

С.К.