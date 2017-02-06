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Шоу-Бизнес

Стали известны имена азербайджанских участников шоу НТВ «Ты супер!» - ФОТО 06.02.2017 16:07

Новый проект НТВ - международный вокальный конкурс «Ты супер!» подарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе - его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Уже известны имена азербайджанских участников шоу «Ты супер!» - ими стали Парвана Алджанова из Баку и Хошгедем Мехтиева из Гянджи, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов НТВ.

Участники шоу от Азербайджана в сопровождении официальных представителей уже отправились в Москву – в рамках проекта с ними будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер; также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

Конкурс «Ты супер!» реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменёв - премьера детского вокального конкурса «Ты супер!» состоится на телеканале НТВ 11 февраля.

Информационное агентство и радио «Sputnik Азербайджан» являются партнером  международного вокального конкурса «Ты супер!».

Ф.В, Г.Р. 

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