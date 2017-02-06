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Шоу-Бизнес

Дэвид Бекхэм прокомментировал свою скандальную переписку о благотворительности – ФОТО 06.02.2017 15:05

Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала: хакеры выложили в сеть его личную переписку, из которой следует, что экс-футболист и посол доброй воли ЮНИСЕФ (UNICEF) занимался благотворительностью ради пиара и получения рыцарского титула.

Он грубо высказался в адрес лордов, так и не оказавших ему помощи, а также отказался от пожертвований на торжественный ужин ЮНИСЕФ в Шанхае. «Это мои деньги!», – написал Дэвид в личном письме. Речь шла о 800 тысячах фунтов стерлингов (около миллиона долларов).

Представители Бекхэма признали подлинность переписки и прокомментировали ситуацию:

«Эта история основывается на устаревшем материале, который был украден. Все эти заявления вырваны из контекста и дают ложную картину произошедшего. Дэвид Бекхэм и ЮНИСЕФ плотно сотрудничают на протяжении уже 15 лет.  Его фонд The David Beckham 7 Fund собрал миллионы фунтов долларов и помог миллионам пострадавших детей по всему миру. Дэвид Бекхэм посвящает очень много своего времени и энергии этому делу, вносит собственные финансовые пожертвования и не собирается на этом останавливаться.

До основания 7 Fund Дэвид поддерживал ЮНИСЕФ и несколько других благотворительных организаций на протяжении многих лет. Дэвид и ЮНИСЕФ гордятся результатами, которые им вместе удалось достичь, и намерены продолжать свое дело».

Представители ЮНИСЕФ также выступили в защиту репутации Бекхэма: «Дэвид Бекхэм является послом нашей организации с 2005 года. Он отдает много своего времени, энергии, сил и средств на работу с детьми, он очень неравнодушный».

Напомним, что Дэвид Бекхэм имеет Орден Британской империи, но не имеет рыцарского титула. Рыцарство даруется подданным Великобритании в знак признания особых заслуг. Мужчины получают право именоваться титулом «сэр», а женщины – «дама». За достижения в искусстве этого звания удостоены Пол Маккартни, Элтон Джон, Шон Коннери, Патрик Стюарт, Джуди Денч и Хелен Миррен.

С.К.

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