Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 поделился первыми снимками моделей.

В этом году его украсили: Лаис Рибейро, Миа Канг, Бьянка Балти, Даниэль Херрингтон, Келли Гейл, Миа Канг, Мила Дайбесио и Вита Сидоркина. Правда главная интрига сохраняется: имена той или тех, чье изображение украсит обложку журнала, пока неизвестны.

В частности, сообщается о «возвращении» моделей Крисси Тейген, Нины Агдаль и Ирины Шейк, которые ранее украшали обложку этого ежегодника. Помимо Шейк, для нового номера снималась еще одна русская модель – Вита Сидоркина, она, как и многие другие участницы, дебютирует в SIS.

Для съемок были приглашены две гимнастки из сборной США, чемпионки мира и Олимпиад, Эли Райсман и Симона Байлз. Эли считается одной из самых титулованных американских спортсменок еврейского происхождения, Симона – одной из самых титулованных спортсменок-афроамериканок.

Ежегодник Sports Illustrated Swimsuit, один из самых престижных среди профессиональных фотомоделей, выходит в свет уже 53 года. Для него позировали такие знаменитости, как Хайди Клум, Кэтрин Уэбб, Кристи Бринкли, Женевьева Мортон, Рейчел Хантер, Айрлэнд Болдуин, Петра Немцова, Наташа Барнард, Тайра Бэнкс и многие другие.

С.К.

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