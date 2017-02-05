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Шоу-Бизнес

Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТО 05.02.2017 17:32

Актриса стала героиней февральского номера известного итальянского журнала.

Похоже, редакторы итальянского GQ для привлечения внимания к новому номеру решили пойти самым простым путем — поместить на обложку одну из самых привлекательных женщин планеты — очаровательную Монику Беллуччи.

Легендарная актриса стала главной героиней февральского выпуска издания. О том, какие тайны на этот раз раскрыла знаменитая итальянка в интервью журналистам, пока не сообщается.

Однако на суд поклонников уже выставлена тематическая фотосессия с кинозвездой. На этот раз актриса позировала в объективе настоящего профессионала: автором съемки стал американский фэшн-фотограф и клипмейкер Терри Ричардсон. Именно он предложил запечатлеть Монику в довольно сдержанном интерьере, без лишних изысков. Опубликованные снимки больше напоминают домашнюю любительскую съемку: на них Беллуччи изображена в естественных расслабленных позах, а на некоторых кадрах тело знаменитости прикрывает только край белой простыни.

С.К.

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