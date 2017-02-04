Дженнифер Лопес, судя по всему, годам не подвластна.

Певице уже 47 лет, а она все еще по праву считается одной из самых сексуальных и желанных женщин мира, со временем совсем не теряя свою красоту. Звезда в очередной раз показала, что может дать фору любой, разместив в своем микроблоге новое откровенное фото.

На снимке Джей Ло стоит перед зеркалом в поднятой вверх майке, которая еле прикрывает грудь. Волосы певицы убраны в высокую косу, а руки лежат на бедрах.

Мои разум и тело готовы к Вегасу,

- подписала фото Дженнифер.

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес дала интервью одному из зарубежных глянцевых изданий, в котором призналась, что в молодости была недовольна своей фигурой, но зато сейчас дела обстоят иначе.

В 20 лет не была высокого мнения о собственной фигуре и внешности. Теперь просто ценю себя. Речь идет не о совершенстве. Мне просто нравятся "шрамы", полученные в прошлом,

- рассказала журналистам Лопес.