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Шоу-Бизнес

Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок - ФОТО 04.02.2017 22:25

Дженнифер Лопес, судя по всему, годам не подвластна.

Певице уже 47 лет, а она все еще по праву считается одной из самых сексуальных и желанных женщин мира, со временем совсем не теряя свою красоту. Звезда в очередной раз показала, что может дать фору любой, разместив в своем микроблоге новое откровенное фото.

На снимке Джей Ло стоит перед зеркалом в поднятой вверх майке, которая еле прикрывает грудь. Волосы певицы убраны в высокую косу, а руки лежат на бедрах.

Мои разум и тело готовы к Вегасу,

- подписала фото Дженнифер.

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес дала интервью одному из зарубежных глянцевых изданий, в котором призналась, что в молодости была недовольна своей фигурой, но зато сейчас дела обстоят иначе.

В 20 лет не была высокого мнения о собственной фигуре и внешности. Теперь просто ценю себя. Речь идет не о совершенстве. Мне просто нравятся "шрамы", полученные в прошлом,

- рассказала журналистам Лопес.

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