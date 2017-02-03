Обложку мартовского номера американского глянцевого издания W Magazine украсили пять всемирно известных женщин.

Для очередной обложки W Magazine снялись певица и актриса Дженнифер Лопес, супермодель Кейт Мосс, актрисы Тараджи П.Хенсон и Джессика Честейн, дизайнер Донателла Версаче.

Журнал поступит в продажу в марте, однако в сети уже доступна серия кадров с главными героинями номера – автор снимков турецкий фотограф Мерт Алас, который был назван «международной звездой года» по версии турецкого «GQ» в 2016.

Примечательно, что в объективе М.Аласа Кейт Мосс появилась полностью обнаженной, слегка прикрывая тело накидкой – ее снимок, а также фотографии героинь мартовского W Magazine представлены ниже.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Мерт Алас