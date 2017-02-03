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Шоу-Бизнес

Ирина Шейк назвала любимый сериал и рассказала о любви к Пушкину – ВИДЕО 03.02.2017 10:52

Супермодель Ирина Шейк рассказала в интервью Ballyofswitzerland.com о том, как проводит свободное время.

«Если мне хочется отдохнуть перед сном после тяжелого рабочего дня, я почитаю что-нибудь из классики, Пушкина или Достоевского. На съемках я стараюсь общаться с командой, знакомиться с новыми людьми, а не сидеть в телефоне или iPad. А когда я хочу просто расслабиться и сбежать ото всех, то смотрю канал Netflix, сериал «Скандал» - мой любимый», - отмечает И.Шейк в интервью.

Главный героиней сериала «Скандал» является специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, которая создает свое антикризисное агентство с целью устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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