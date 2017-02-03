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Шоу-Бизнес

Счастливы вместе: роман Бейонсе и Джей Зи в архивных семейных снимках – ФОТО 03.02.2017 20:36

Беременная двойней Бейонсе продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.

1 февраля суперзвезда мирового шоу-бизнеса Бейонсе сообщила в Instagram о том, что в скором времени она вновь станет мамой: «Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены два раза. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания».

Фото беременной Бейонсе стало самым популярным за всю историю Instagram, уже собрав 9,1 млн like, количество которых продолжает расти.

Бейонсе еще более повысила интерес к своей беременности, опубликовав на своем официальном сайте откровенную съемку, в рамках которой ожидающая двойню звезда предстала полностью обнаженной.

Вслед за откровенной фотосессией Бейонсе показала поклонникам, как развивался ее роман с Джей Зи, опубликовав на сайте серию семейных архивных снимков разных лет, часть из которых публикуется впервые – данные фотографии, вызвавшие восторг поклонников, приведены ниже. 

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Beyonce.com

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