Серия публикаций, снятых Мэрайей Кэри в спортзале и представленных певицей в Instagram, вызвала резонанс в социальных сетях.
Причиной тому стал необычный образ, в котором М.Кэри пришла в спортзал – боди и туфли на каблуках, ну никак не соответствующие занятиям фитнесом, что и вызвало неоднозначную реакцию подписчиков певицы.
Изначально подписчики посчитали, что Мэрайя снимается в фотосессии, но как оказалось именно в таком образе певица занимается спортом, что и стало причиной высмеивания и критики.
Не остался без внимания образ М.Кэри и со стороны Рианны, сделавшей репост ее снимка и отметившей, что именно она является дизайнером обуви, которую Мэрайя выбрала для спортивного зала – Рианна является креативным директором женской линейки в Puma.
Ф.В, Г.Р.