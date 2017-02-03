Серия публикаций, снятых Мэрайей Кэри в спортзале и представленных певицей в Instagram, вызвала резонанс в социальных сетях.

Причиной тому стал необычный образ, в котором М.Кэри пришла в спортзал – боди и туфли на каблуках, ну никак не соответствующие занятиям фитнесом, что и вызвало неоднозначную реакцию подписчиков певицы.

Изначально подписчики посчитали, что Мэрайя снимается в фотосессии, но как оказалось именно в таком образе певица занимается спортом, что и стало причиной высмеивания и критики.

Не остался без внимания образ М.Кэри и со стороны Рианны, сделавшей репост ее снимка и отметившей, что именно она является дизайнером обуви, которую Мэрайя выбрала для спортивного зала – Рианна является креативным директором женской линейки в Puma.

Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:18 PST

Фото опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:35 PST

Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:30 PST

Ф.В, Г.Р.