Сегодня украинская и российская певица и актриса Вера Брежнева отмечает юбилей – ей исполнилось 35 лет.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске, Украина – в детстве увлекалась гандболом, баскетболом, карате и художественной гимнастикой, а также занималась в кружке при ТЮЗе.

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В 2002 году прошла кастинг в группу «ВИА Гра», после чего переехала в Киев и была одной из солисток группы до 2007 года, после чего решила заняться сольной карьерой.

Сама Вера характеризует свой музыкальный стиль как «поп-музыку с элементами этно», а своими главными достижениями считает рождение дочерей Сони и Сары.

В 2007 году Вера Брежнева получила титул «Самой сексуальной женщины России» по результатам голосования читателей российского издания журнала «Maxim», а затем еще трижды была удостоена данного титула – в 2012, 2015 и 2016 годах.

Именно для российского «Maxim» были сняты все самые откровенные фотосессии Веры Брежневой, кадры из которых представлены ниже.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Maximonline.ru