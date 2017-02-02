Известная турецкая актриса и певица, исполнительница роли Сафие Султан в историческом сериале «Кёсем Султан» 53-летняя Хюлья Авшар ответила на критику, связанную с ее недавним откровенным образом.

Напомним, что на одном из своих последних концертов Х.Авшар вышла на сцену в «голом» платье, схожим по дизайну с нарядом Ирины Шейк, в котором модель появилась на церемонии «Оскар 2015».

Откровенный образ турецкой звезды был встречен неоднозначно в СМИ и социальных сетях – кто-то похвалил Х.Авшар за смелость, а кто-то жестко раскритиковал, как, например, программа «Renkli Sayfalar», ведущие которой отметили, что подобный наряд не соответствует возрасту и исполнительнице следует одеваться скромнее.

В ответ на критику Хюлья Авшар сделала следующее заявление турецким СМИ: «Мне понравилось платье, и я его надела. Буду одеваться еще откровеннее – ждите следующего концерта».

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Ф.В, Г.Р.