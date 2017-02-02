На азербайджанском музыкальном YouTube канале Baku Music Factory презентована новая песня народной артистки Бриллиант Дадашевой «Bu şəhərdən qaçaq».

Бриллиант Дадашева продолжает сотрудничество с молдавской музыкальной компанией Ragoza Music, в сотрудничестве с которой была выпущена песня «Belə belə işlər», ставшая одним из хитов 2016 года.

Вслед за «Belə belə işlər» Б.Дадашева с той же творческой командой записала песню «Bu şəhərdən qaçaq» - авторы музыки Антон Рагоза и Сергей Яловицкий, аранжировка Майкла Рая. А.Рагоза и С.Яловицкий являются участниками группы «Sunstroke Project», представлявшей Молдову на «Евровидении 2010».

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.