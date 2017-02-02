Новость о том, что экс-супруг Моники Беллуччи 50-летний Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью Тиной Кунаки, вызвала большой резонанс как в СМИ, так и в социальных сетях.

И если одни пользователи соцсетей критикуют союз В.Касселя с юной моделью, отмечая, что Т.Кунаки во всем уступает его бывшей супруге несравненной М.Беллуччи, то другие восхищаются юностью и экзотической красотой новой возлюбленной французского актера.

Не остался роман В.Касселя и Т.Кунаки и без внимания азербайджанских пользователей соцсетей, которые сравнили юную возлюбленную актера с одной из ведущих азербайджанских моделей, звездой агентства Venera Models & Cast 23-летней Махбубой Мамедзаде – во внешней схожести девушек можно убедиться, просмотрев фотографии, приведенные ниже.

Слева Тина Кунаки – справа Махбуба Мамедзаде

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @babe_994, @tinakunakey