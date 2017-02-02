Всемирно известная иранская певица и актриса азербайджанского происхождения Гугуш высказалась в интервью Euronews об ужесточении Дональдом Трампом миграционной политики США и запрете въезда в страну мусульман из ряда стран.

Гугуш, получив грин-карту, долгое время проживает в Лос-Анджелесе – в данный момент певица находится в Лондоне, откуда вышла в прямой эфир на канале Euronews и прокомментировала миграционную политику Д.Трампа, ответив на вопрос ведущего, не боится ли она, что ее могут не впустить в США.

«Думаю об этом и эта ситуация перенесла меня на 37 лет назад, когда я вынуждена была покинуть Тегеран в связи с приходом исламского режима, запретившего мне петь, и улететь в Лондон – сейчас я испытываю схожие чувства, что и тогда. Несколько дней назад мне позвонил сотрудник миграционной службы, сообщивший, что я могу столкнуться с проблемой в аэропорту США, чего я очень боюсь.

США – мой второй дом, но я из Ирана, я – мусульманка, и боюсь, что мне не позволят въехать в США. Боюсь потерять второй дом, из которого меня, можно сказать, выгоняют. Шенгенская виза у меня заканчивается через месяц, в Иран я не вернусь, и мне придется тогда обосноваться на нейтральной территории», - отмечает в интервью Euronews Гугуш.

Отметим, что в Лос-Анджелесе Гугуш проживает с 2000 года.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.