Попасть в Книгу рекордов Гиннесса сегодня не составляет особого труда – не обязательно поднимать невероятные тяжести, пробегать впечатляющие марафоны или съедать немыслимое количество гамбургеров.

Иногда бывает достаточно придумать что-то необычное. Например, в недавнем выпуске передачи Джимми Фэллона The Tonight Show Дрю Бэрримор установила сразу три мировых рекорда за несколько секунд и удостоилась упоминания в известной книге.

Сначала Джимми предложил Дрю накрасить 10 добровольцев красной помадой за 30 секунд. Актриса справилась за 22 секунды. Затем ей нужно было с разбега порвать несколько бумажных баннеров, и это для Дрю не составило особого труда.

Третье задание Бэрримор и вовсе выполнила играючи - в парике длиной более двух метров она смогла станцевать и даже поклониться зрителям. После всех испытаний Дрю был вручен диплом, подтверждающий тот факт, что имя актрисы зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

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