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Шоу-Бизнес

Виктория и Дэвид Бекхэм снова поженились 01.02.2017 00:26

Виктория и Дэвид Бекхэм, не дожидаясь 20-летия своего брака, решили обновить свадебные клятвы.

Как рассказал Дэвид Бекхэм, церемония состоялась недавно, прошла очень тихо и скромно, в окружении только самых близких друзей.

«Мы обновили свадебные клятвы. Церемония была намного более приватной, чем в первый раз, на ней было всего человек шесть», — сообщил он.

В 2019 году Виктория и Дэвид Бекхэмы отметят 20-летие со дня свадьбы. Их церемония бракосочетания состоялась 4 июля 1999 года в старинном замке в Ирландии в присутствии нескольких сотен гостей, передает Popcornnews.

Росбалт

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