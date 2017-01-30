Победитель международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певец Эльдар Гасымов вновь оказался в центре внимания ведущих украинских СМИ.

Причиной тому стал видеоролик, размещенный исполнителем в социальных сетях, в котором победитель «Евровидения 2011» называет своего фаворита национального украинского отбора «Евровидение 2017».

«Tayanna, ты мой фаворит. Говорят, что баллады редко побеждают на «Евровидении». Это абсолютная неправда и я тому главное подтверждение. Трек «I love you» имеет все шансы на победу. Это вокально сложная песня, но я уверен: твой голос по достоинству оценят как в Украине, так и Европе. Я в это очень верю», – отмечает Эльдар Гасымов в нижеприведенном видеоролике.

A video posted by Eldar (@eldar_official) on Jan 30, 2017 at 8:31am PST

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк) является одной из возможных претенденток для представления Украины на «Евровидении 2017» - певица принимает участие в украинском отборочном туре, первый полуфинал которого состоится 4 февраля, а ее песня «I love you», уже стала хитом.

«Просто шикарная песня, трогает очень сильно, но шрамы заживают», - отмечает Э.Гасымов, делясь в сети треком «I love you».

В ответ на позитивный отзыв Tayanna поздравила Э.Гасымова с выходом нового клипа «Tell me about love», назвала поддержку певца бесценной и отметила, что надеется в будущем спеть с ним дуэтом.

A video posted by Eldar (@eldar_official) on Jan 31, 2017 at 8:15am PST

Феликс Вишневецкий, Г.Р.