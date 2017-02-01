На национальном грузинском отборе определен представитель Грузии на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017», который состоится в мае в Киеве.

Грузию на конкурсе представит певица Тако Гачечиладзе с песней «Keep the faith», несущей социальный месседж. «Храни веру, никому не позволяй подавлять тебя, даже если мир жесток», - поется в грузинской евровидийной песне.

Т.Гачечиладзе, как и представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выступит на «Евровидении 2017» в первом полуфинале 9 мая.

Напомним, что Т. Гачечиладзе могла выступить на «Евровидении 2009», будучи солисткой группы «Стефане и 3G» с песней «We Don't Wanna Put In», в которой организаторы конкурса заподозрили политический подтекст и попросили изменить текст, либо заменить композицию, после чего Грузия официально отказалась от участия в конкурсе.

32-летняя Тако Гачечиладзе является одной из самых сильных вокалисток в Грузии – конкурсную песню для «Евровидения 2017» певица написала сама.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.