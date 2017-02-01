USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Шоу-Бизнес

Грузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕО 01.02.2017 11:00

На национальном грузинском отборе определен представитель Грузии на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017», который состоится в мае в Киеве.

Грузию на конкурсе представит певица Тако Гачечиладзе с песней «Keep the faith», несущей социальный месседж. «Храни веру, никому не позволяй подавлять тебя, даже если мир жесток», - поется в грузинской евровидийной песне.

Т.Гачечиладзе, как и представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выступит на «Евровидении 2017» в первом полуфинале 9 мая.

Напомним, что Т. Гачечиладзе могла выступить на «Евровидении 2009», будучи солисткой группы  «Стефане и 3G» с песней «We Don't Wanna Put In», в которой организаторы конкурса заподозрили политический подтекст и попросили изменить текст, либо заменить композицию, после чего Грузия официально отказалась от участия в конкурсе.

32-летняя Тако Гачечиладзе является одной из самых сильных вокалисток в Грузии – конкурсную песню для «Евровидения 2017» певица написала сама.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

1374количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Саудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОДженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТОЗвезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТОСтали известны новые подробности убийства отцом 13-летней дочери – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕОВокруг шум: что за Ждун и кто его создал – ФОТОПризыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТОЛеонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕОСъемка передачи «Yoxlama» в школе №171 была несогласованной

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля11:44 Глава МИД Армении признал, что армянская сторона умышленно не возвращает тело солдата ВС Азербайджана11:40 Moody’s: Bank of Baku сохраняет свой рейтинг11:35 Кушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТО11:27 Автобус замерз на Ставрополье по пути в Баку11:21 Белый дом отказался посылать представителей на программы CNN11:15 Украина поднимет в Совбезе вопрос о недостаточном участии ООН в разрешении замороженных конфликтов11:08 Президент Азербайджана принял главу правления Инициативы прозрачности в добывающей промышленности11:00 Грузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕО10:54 Элин Сулейманов: Армения превратилась в угрозу для всего региона10:49 Бакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО10:38 «Зиря» усилилась форвардом из Ганы10:31 Ян Брэдшоу: «Строительство TAP обойдется в 4,5 млрд евро»10:27 Уфук Будак поменял Суперлигу на первую лигу Турции10:23 Квартальная прибыль Apple снизилась на 2,55%10:16 Российский омбудсмен выразила отношение к экстрадиции Лапшина в Азербайджан