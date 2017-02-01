Сегодня, 1 февраля исполнилось 6 лет со дня смерти популярного певца Руфата Мехтиева.

Р.Мехтиев родился 7 июля 1969 года в Баку, свое первое музыкальное образование получил по классу фортепиано во Дворце культуры им. 26 Бакинских комиссаров. С 1986 по 1992 годы обучался на геолого-географическом факультете Азербайджанского государственного университета.

С 1989 года начал активно заниматься музыкой, а с 1992 года уже находился на профессиональной сцене – славу и любовь слушателей певцу принесло исполнение бакинского шансона.

Певца не стало 1 февраля 2011 года – Руфат Мехтиев скоропостижно ушел из жизни в результате резкого повышения давления и инсульта.

В годовщину памяти предлагаем читателям 1news.az прослушать лучшие песни Руфата Мехтиева.

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Ф.В, Г.Р.