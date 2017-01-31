В Киеве прошла жеребьевка международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в мае в столице Украины.

По результатам жеребьевки, представительница Азербайджана на «Евровидении 2017» выступит в первом полуфинале, который состоится 9 мая.

Также помимо Азербайджана в первом конкурсном полуфинале примут участие следующие страны: Монтенегро, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Греция, Исландия и Польша.

Отметим, что Диана Гаджиева выйдет на сцену в первой половине первого полуфинала, порядковый номер выступления будет определен позднее.

Во втором полуфинале, который пройдет 11 мая, выступят исполнители из Македонии, России, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Беларуси.

Конкурсный финал состоится 13 мая.

Ф.В, Г.Р.