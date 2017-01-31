Звезда азербайджанской эстрады Сабина Бабаева представила свою версию красивейшей баллады ХХ века - песни «All by Myself».

Автор песни «All by Myself» Эрик Кармен – написанная в 1975 году композиция стала мировым хитом, а вдохновлялся Э.Кармен при написании песни концертом для фортепиано с оркестром №2 c-moll, опус 18 Сергея Рахманинова, мелодия из которого заимствована в куплет композиции.

Песня до сих пор остается одной из самых популярных и востребованных - ее перепевали очень многие мировые звезды в разных стилях и на разных языках, теперь «All by Myself» можно услышать в репертуаре певицы Сабины Бабаевой, являющейся обладательницей одного из самых сильных голосов на современной азербайджанской эстраде.

Также представляем читателям 1news.az прослушать «All by Myself» в исполнении ее автора Эрика Кармена и других известных артистов.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.