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Шоу-Бизнес

Леонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕО 31.01.2017 15:24

В сети набирает популярность ролик исполнения российским телеведущим одной из самых популярных песен группы «Гая» - «Ey həyat, sən nə gəribəsən», размещенный на Facebook странице «Köhnə Azərbaycan/Старый Азербайджан».

Песня «Ey həyat, sən nə gəribəsən» была исполнена Л.Парфеновым и арт-группой «Мейделех» в рамках музыкальной программы «Главные песни о старом», показанной в эфире канала «Дождь» на новогодних каникулах, но именно сейчас видео стало популярным в социальной сети Facebook.

Хит группы «Гая» прозвучал в эфире «Дождя» как на азербайджанском, так и на русском языке.

«Гая» - легендарный азербайджанский вокальный квартет в составе Арифа Гаджиева, Теймура Мирзоева, Льва Елисаветского и Рауфа Бабаева, выступавший в 1960-80-х годах, исполнявший песни на азербайджанском, испанском, польском, русском и английском языках. С «Гая» работали такие композиторы, как Тофик Кулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Октай Казими, Фарадж Караев и Тофик Бабаев.

Песня «Ey həyat, sən nə gəribəsən» написана композитором Октаем Казими на слова Джабира Новруза и является абсолютным хитом группы «Гая».

Ф.В, Г.Р. 

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