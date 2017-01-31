Лауреат премии «Золотой глобус», звезда Голливуда Джемс Франко высказался в связи с ужесточением миграционного законодательства США.

Джеймс Франко примкнул к знаменитостям, выступающим против миграционной политики президента США Дональда Трампа – актер разместил в сети кадр, на котором заснят с плакатом «Let them in» («Впустите их») рядом с девушкой, держащей плакат со слоганом «Make empathy» («Проявите эмпатию»), который прокомментировал следующим образом: «К черту мусульманский бан, мои братья и сестры».

Свой пост в Instagram актер сопроводил хештегом #nobannowall (нет бану, нет стене), тем самым еще раз подчеркнув свое несогласие с миграционной политикой Д.Трампа и его указом начать строительство защитной стены на границе США и Мексики.

Джеймс Франко не первый, кто высказал свой протест против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего принимать беженцев и на время закрывшего въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением – ранее Д.Трампа раскритиковали Джей Ло, Эштон Катчер, Мэрил Стрип, Рианна и другие знаменитости.

Читайте по теме:

Дженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТО

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Эштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕО

Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

Феликс Вишневецкий, Г.Р.