Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас срочно доставлен в одну из клиник английского графства Суррей недалеко от его дома.

А.Бандерас почувствовал неожиданную резкую боль в сердце во время тренировки в спортзале - прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать актера.

Сейчас актер проходит необходимые обследования - важно убедиться, что неожиданная боль в сердце не является симптомом сердечного приступа.

Однако, по заявлению медиков, «пациент чувствует себя хорошо и скоро будет отпущен домой».

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