Известная турецкая актриса Бергюзар Корел, исполняющая главную женскую роль в сериале «Vatanım Sensin», подверглась травле со стороны пользователей социальных сетей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, актриса Б.Корел удалила все официальные страницы в социальных сетях – причиной тому стали многочисленные негативные комментарии и проклятия пользователей в адрес ее семьи и семилетнего сына Али.

Свой уход из социальных сетей сама актриса не связывает с травлей, подчеркивая в своих интервью, что в данный момент она считает свое присутствие в Instagram и других соцсетях ненужным и пустой тратой времени.

Бергюзар Корел наиболее известна по роли Шехразат Эвлияоглу в турецком телесериале «1001 ночь», за которую она получила престижную турецкую премию «Золотая бабочка».

В 2006 году Бергюзар познакомилась с актером Халитом Эргенчем (исполнитель роли султана Сулеймана в «Великолепном веке»), вместе с которым играла в сериале «1001 ночь».

Совместная работа сблизила актеров, и у них начался роман – в результате Халит Эргенч развелся с женой и 7 августа 2009 года женился на Бергюзар. После свадьбы актриса взяла двойную фамилию - Корел Эргенч.

9 февраля 2010 актриса родила сына Али.

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Ф.В, Г.Р.