USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
Шоу-Бизнес

Звезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО 30.01.2017 12:27

Известная турецкая актриса Бергюзар Корел, исполняющая главную женскую роль в сериале «Vatanım Sensin», подверглась травле со стороны пользователей социальных сетей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, актриса Б.Корел удалила все официальные страницы в социальных сетях – причиной тому стали многочисленные негативные комментарии и проклятия пользователей в адрес ее семьи и семилетнего сына Али.

Свой уход из социальных сетей сама актриса не связывает с травлей, подчеркивая в своих интервью, что в данный момент она считает свое присутствие в Instagram и других соцсетях ненужным и пустой тратой времени.

Бергюзар Корел наиболее известна по роли Шехразат Эвлияоглу в турецком телесериале «1001 ночь», за которую она получила престижную турецкую премию «Золотая бабочка».

В 2006 году Бергюзар познакомилась с актером Халитом Эргенчем (исполнитель роли султана Сулеймана в «Великолепном веке»), вместе с которым играла в сериале «1001 ночь».

Совместная работа сблизила актеров, и у них начался роман – в результате Халит Эргенч развелся с женой и 7 августа 2009 года женился на Бергюзар. После свадьбы актриса взяла двойную фамилию - Корел Эргенч.

9 февраля 2010 актриса родила сына Али.

Читайте по теме:

Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТО

Халит Эргенч и Бергюзар Корел произвели фурор в Каннах – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р. 

141количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Чингиз Абдуллаев: «Нельзя так долго плевать на свою страну»Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»Синоптики сообщают: дороги покроются льдомМеждународный опрос: 85% азербайджанцев готовы воевать за свою странуВ аэропортах США проходят акции протеста после задержания беженцев - ФОТОВ Азербайджане от отравления угарным газом скончались мужчина и женщинаВо Франции обнаружили хомяков-каннибаловТрамп: США нуждаются в крепких границахПремьер-министр Канады назвал стрельбу в мечети трусливым нападением«Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду гильдии продюсеров США

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 января12:49 Таможенные органы Азербайджана выявили в 2016 году более 9 тыс. фактов правонарушений12:27 Звезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО12:18 Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах - ФОТО12:11 В Азербайджане на приватизацию выставят свыше 70 объектов госимущества11:57 В Бакинской высшей школе нефти провели «День Шотландии»11:53 Опрос: больше половины американцев не одобряют политику Трампа11:46 Дино Ндлову: «Это решение судьи, мое дело играть в футбол»11:43 Азербайджан сыграет с Катаром11:41 На территории Агдере могут начаться строительные работы - Мубариз Ахмедоглу11:33 Капитально ремонтируется отрезок железной дороги на участке Ляки-Малай - ФОТО11:28 Шахин Мустафаев: «В период проведения жесткой монетарной политики поощрение инвестиций имеет большое значение»11:25 В Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТО11:22 Азербайджанский солдат совершил суицид11:17 О том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьем11:14 Число погибших в результате теракта в канадской мечети возросло до шести - ОБНОВЛЕНО