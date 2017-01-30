Народная артистка Айгюн Кязимова, отметившая на прошлой неделе 46-летие, предоставила СМИ официальный репортаж с пышного празднования дня рождения.

Торжественное празднование дня рождения А.Кязимова устраивает ежегодно – не стал исключением и 2017 год и, как и в прошлые годы, народная артистка собрала на свой праздник как близких и родных ей людей, так и представителей азербайджанского шоу-бизнеса.

Ведущим звездного праздника стал давний близкий друг именинницы – теле- и радиоведущий Юсиф Агаев, приглашавший на сцену звездных гостей, засыпавших А.Кязимову подарками и поздравлениями.

Среди гостей были и заслуженные деятели искусства композиторы Вагиф Герайзаде и Джаваншир Гулиев, с песнями которых певица начинала свою творческую деятельность, 30-летие которой планирует отметить грандиозным концертом в Crystal Hall осенью этого года.

Самые яркие моменты дня рождения Айгюн Кязимовой представлены в нижеприведенном фоторепортаже.

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День рождения Айгюн Кязимовой: новый яркий образ и первые поздравления – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Кямран Айдынов