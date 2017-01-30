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Шоу-Бизнес

Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка – ФОТО – ВИДЕО 30.01.2017 10:00

Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции Ирис Миттенар - в тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии - 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

«Мисс Франции», уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.

Финальное трехчасовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило в филиппинской столице Маниле в понедельник, 30 января.

Победительница прошлогоднего конкурса, филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах передала ведущему Стиву Харви очки, чтобы он мог внимательно рассмотреть напечатанную информацию об итогах конкурса, прежде чем огласить ее.

Напомним, год назад Харви ошибся, когда первоначально объявил победительницей состязания представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес, и корону надели на нее. Ликование колумбийки длилось около двух минут, прежде чем Харви осознал свою оплошность.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.

Lenta.ru

Фото: Missuniverse.com

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