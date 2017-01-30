Победительница международного песенного конкурса «Евровидение» Нигяр Джамал представила в Instagram снимок, вызвавший большой интерес со стороны ее подписчиков в социальной сети.

На фото, снятом в салоне самолете, сфотографирована сама Н.Джамал в компании супругов Мурада и Айсель Адыгезалзаде (в девичестве Теймурзаде) – фото певица подписала следующим комментарием: «Евровидение везде, нам весело».

Снимок вызвал большой интерес пользователей социальной сети, так как данный кадр стал первой фотографией А.Адыгезалзаде, появившейся в сети после рождения третьего ребенка осенью прошлого года.

Отметим, что директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист, народный артист Мурад Адыгезалзаде с супругой Айсель, представлявшей Азербайджан на «Евровидении 2009», воспитывают троих детей – дочь и двоих сыновей.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nigarjamal.official