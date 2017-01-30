Песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет под слоганом Celebrate Diversity (Уважаем разнообразие).

А логотип конкурса разработан на основе этнического украинского ожерелья - оно состоит из бусин, каждая из которых – особенная.

«Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together (Объединяемся). В нынешнем лозунге «Евровидения» присутствуют важные для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет, и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», — комментирует исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд в интервью Eurovision.tv.

​

62-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Киеве (Украина). Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944», набравшей 534 балла.

Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.

Ф.В, Г.Р.