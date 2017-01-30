Заслуженная артистка России популярна певица Диана Гурцкая поделилась воспоминаниями о посещении столицы Азербайджана в интервью сайту «Москва-Баку».

«Перед «Евровидением» приезжала в Баку. Меня принимали там с открытой душой – настолько все было мило и уютно, практически на руках носили. Народ добрейший, теплый. Мне объяснили, как все вокруг красиво.

Я чувствовала, что каждый хотел подарить мне частицу своего сердца, даже совершенно незнакомые люди. Это большое счастье» - рассказала в интервью сайту «Москва-Баку» певица Диана Гурцкая.

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Ф.В, Г.Р.