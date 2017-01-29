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Шоу-Бизнес

Жена Владимира Зельдина ушла из жизни вслед за ним - ФОТО 29.01.2017 02:37

Утром 28 января в Москве скончалась Иветта Капралова, жена старейшего в мире артиста Владимира Зельдина, ушедшего из жизни 31 октября 2016 года на 102-м году.

Капраловой был 81 год, своего мужа она пережила на 3 месяца.

О смерти Иветты Евгеньевны сообщили одному из информагентств ее близкие, в качестве причины смерти называется сердечная недостаточность. Капралова была третьей супругой Зельдина. Они познакомились в 1962 году, в то время она работала редактором в Бюро пропаганды советского киноискусства.

Вета - мое рулевое колесо, моя правая рука, мои глаза. Она - самый дорогой подарок, который преподнесла мне жизнь, - говорил актер.

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