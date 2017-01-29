После продолжительной болезни на 65-м году жизни скончался народный артист Белоруссии, участник популярного ВИА "Верасы" Александр Тиханович.

Об этом сообщила дочь музыканта Анастасии, передает ТАСС.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год".

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. В 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы". В ансамбле Александр Тиханович познакомился с Ядвигой Поплавской, которая спустя несколько лет стала его женой. В 1986 году артисты покинули ВИА "Верасы". Через два года создали дуэт "Счастливый случай". Позднее пара организовала Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, который был преобразован в продюсерский центр.

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