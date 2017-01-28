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Шоу-Бизнес

Ирина Шейк рассказала о свадьбе мечты - ФОТО 28.01.2017 12:57

Ирина Шейк - один из главных ньюсмейкеров последних месяцев: осенью неожиданно стало известно о ее беременности - модель появилась с округлившимся животом на подиуме показа Victoria's Secret, затем она спровоцировала слухи о помолвке с отцом будущего ребенка, актером Брэдли Купером.

Все эти новости Ирина никак не комментирует и вообще отказывается отвечать на любые вопросы личного характера, исключение она делает лишь для разговоров о планах и мечтах. Так, в недавнем интервью журналу HOLA! Ирина рассказала, какой, по ее мнению, должна быть свадьба мечты.

Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины.

Также Ирина рассказала о том, какое место в ее жизни занимает семья и кто для нее является образцом для подражания.

Я люблю свою работу, она важна для меня, я действительно получаю удовольствие от того, что делаю, но все же первое место занимают семья, друзья, люди, которых я люблю. Мне посчастливилось родиться в очень дружной семье. Мои мама и папа - образцы для подражания. Мне кажется, семья - это смысл нашего существования.

В ноябре прошлого года, когда о ее беременности еще ничего не было известно, Ирина также рассказала о желании стать матерью.

Не думаю, что существует какое-то идеальное время для рождения детей. Сначала нужно найти своего человека, идеального мужчину. Моей сестре было 22 года, когда на свет появился ее первый ребенок. Это было ее идеальное время. В январе мне исполнится 31 год, возможно, тогда наступит идеальное время для меня.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года - вскоре после расставания модели с португальским футболистом Криштиану Роналду и разрыва актера с британской моделью Сьюки Уотерхаус. Знаменитости никогда не подтверждали и не опровергали свой роман, хотя все было понятно без слов. Были мнения, что их отношения - обычный пиар-ход, однако после известия о беременности сомнения отпали сами собой. Сейчас Ирина и Брэдли нередко появляются вместе на прогулках, вместе посещают врача Ирины и обследования. 

hellomagazine.com

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