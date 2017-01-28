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Шоу-Бизнес

СМИ: Джорджа Майкла до сих пор не похоронили 28.01.2017 22:20

Британского музыканта Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года, до сих пор не похоронили.

Об этом сообщает NME.

Как утверждается, старший коронер Оксфордшира Даррет Солтер должен начать расследование, чтобы выяснить, стал ли прием какого-либо препарата одним из факторов смерти артиста. Но результатов токсикологических тестов по-прежнему нет.

Родственники Майкла получат его тело лишь после завершения всех тестов и окончания расследования.

В декабре представители полиции долины Темзы отмечали, что потребуются дополнительные исследования и что результаты этих тестов вряд ли будут известны в течение ближайших недель.

Ранее СМИ сообщали, что Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью.

Газета.ру

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