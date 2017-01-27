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Шоу-Бизнес

Брэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТО 27.01.2017 11:08

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе готовятся к появлению на свет своего первенца: актер окружает беременную возлюбленную заботой.

Так, на днях он водил ее на плановое УЗИ-обследование – в кабинете специалиста знаменитости вместе увидели, как развивается их малыш.

«Его переполняли эмоции. Он пошел вместе с Ириной к врачу и был очень рад увидеть, как растет ребенок. Они любят вместе наблюдать за тем, как малыш толкается в животе, и очень ждут его рождения. Мама и ребенок сейчас здоровы», – рассказал инсайдер.

По его словам, модель чувствует себя хорошо, но с увеличением срока беременности у нее появляется усталость.

«Ей не терпится стать мамой, а в будущем она хочет еще больше детей», – поделился информацией с журналистами источник из окружения звездной пары.

Напомним, в начале декабря прошлого года мировые СМИ сообщили, что 31-летняя модель и ее бойфренд готовятся стать родителями. Ирина и Брэдли не комментируют эту новость, а вот инсайдеры уже рассказали прессе, что пол ребенка известен и пара выбирает малышу имя.

Ирина Шейк

Бредли Купер

Spletnik.ru 

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