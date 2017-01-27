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Шоу-Бизнес

В Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТО 27.01.2017 10:19

26-летнюю звезду вампирской саги «Сумерки» застали за страстными поцелуями с моделью Victoria's Secret Стеллой Максвелл.

Жизнь известной американской актрисы Кристен Стюарт сложно назвать спокойной, ведь после расставания с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном она сменила ориентацию и буквально пошла в разнос, начав менять девушек как перчатки.

Сначала кинозвезда начала встречаться со своей помощницей Алисией Каргайл, но затем бросила ее ради французской певицы Соко. В конце прошлой весны у Кристен был короткий роман с экс-подружкой Майли Сайрус Стеллой Максвел, который закончился, когда актриса возобновила отношения со своей помощницей. И когда общественность уже заговорила о свадьбе Стюарт, актриса неожиданно променяла Каргайл на певицу St. Vincent, после короткого романа с которой она вновь начала встречаться с С.Максвелл.

Однако отношения Кристен со Стеллой вряд ли можно назвать спокойными. В канун Нового года 26-летнюю модель Victoria's Secret обвинили в жестоком избиении возлюбленной: после ночи, проведенной в квартире манекенщицы, звезда «Сумерек» появилась на публике с ободранными коленями, разбитой губой и синяками на лице.

Однако во время новогодних праздников девушки успели помириться и недавно вместе отправились путешествовать по Италии.

Именно там папарацци застали Кристен и Стеллу за жаркими поцелуями. Несмотря на то, что знаменитости предавались утехам в машине, журналисты все же сделали несколько удачных кадров, на которых можно разглядеть лицо известной актрисы.

Кристен Стюарт и Стелла Максвел

Informing.ru

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