Владелец Eleven restaurant & lounge Джамиль Гусейнов представил свою версию пародии на турецкого повара Нусрета Гёкче, ставшего звездой социальных сетей благодаря своему виртуозному умению обращаться с мясом.

В приведенном ниже видео Джамиль Гусейнов разделывает на кухне мясо под песню Таркана «Quzu» - в ролике владелец Eleven в ставшем привычным для Н.Гёкче образе – белой футболке, черной жилетке и солнцезащитных очках.

Напомним, что ранее турецкого повара спародировал сын заслуженного артиста Мурада Дадашова Али, а «цветочную» интерпретацию «мясных» видео Нусрета Гёкче в сети представил флорист Дмитрий Туркан.

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Ф.В, Г.Р.