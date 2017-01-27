Свадьба - один из самых ярких моментов в жизни, а воспоминаниями об этом дне непременно хочется поделиться, и «HELLO.ru» каждую неделю предоставляет такую возможность своим читателям.

Новыми героями рубрики «HELLO» под названием «Твоя свадьба» стали Али и Айнура, которые устроили сразу две торжества: сначала большое и пышное в Казани, а затем - молодежное и веселое в Баку. На своем примере Али и Айнура доказывают, что между дружбой и любовью один шаг, а еще - что строгие кавказские традиции иногда можно и даже нужно нарушать.

- Когда мы с Али встретились, нам было по 15 лет. Сейчас я с улыбкой вспоминаю свои первые впечатления. «Какой маленький и усатый юноша», - подумала я. В то время я занималась музыкой, он - хоккеем. Мы познакомились и больше не общались, каждый жил своей жизнью в Казани. Многие, наверняка, знают о кавказских традициях, они не обошли стороной и нас. Когда мои родители подняли вопрос о замужестве, Али показался им наиболее подходящей кандидатурой, но мы с Али друг друга в этом качестве совершенно не рассматривали и выражали свой протест. Когда я поняла, что родители всерьез намерены нас свести, у меня началась истерика. Какими только словами я тогда Али не называла, а потом нашла выход: отправила к нему своего брата с посланием. Когда Али услышал мои слова о том, что нам с ним не по пути, он был очень задет. Как он рассказывал мне позднее, он тогда подумал: «Да кто она такая, чтобы мне отказывать?»

Айнура с родителями

Чтобы прояснить ситуацию, Али предложил мне встретиться лично. Я не понимала, чего он от меня хочет, но согласилась. Мы увиделись, разговорились, и я поняла, что не такой уж он неприятный, как я думала. В результате этой встречи мы решили разойтись друзьями и сделать все, что в наших силах, чтобы закрыть вопрос о свадьбе.

Наша следующая встреча произошла через несколько лет, и мы обменялись свежими контактными номерами. Правда, Али, кажется, забыл, что мы условились дружить и начал меня добиваться. Я не подпускала его близко и повторяла - единственное, что могу ему предложить, это дружбу.

Дружба так дружба. Мы стали часто общаться, и я совершенно неожиданно для себя увидела все его потрясающие черты: какой он добрый и отзывчивый, какой искренний и обаятельный. А еще у него невероятно тонкое чувство юмора! Я была очарована, но говорила ему: «Не вздумай влюбиться в меня по-настоящему!».

Али с друзьями

И все-таки наша дружба перестала быть просто дружбой - это случилось летом 2015 года. Я очень хотела отправиться на Первые Европейские игры в Баку, но мои родители были против. И тогда родители Али пришли к моим и уговорили их отпустить меня под его ответственность. В общем, мы полетели в Азербайджан вдвоем. Там я, конечно, жила у своих родственников, а он у своих.

Мне подарили два билета на закрытие Игр, и я пригласила Али составить мне компанию. В Баку неприлично выходить в свет с мужчиной, если он не твой муж или жених, поэтому мне пришлось представить его знакомым на стадионе соответствующим образом. Что скрывать, в тот момент мы уже оба понимали, что испытываем друг к другу отнюдь не дружеские чувства. Мы отлично провели время на закрытии Игр и отправились домой, в Казань. В самолете мне обычно не по себе, а тут я почувствовала, что рядом с этим мужчиной страх отступил и мне очень спокойно.

Али и Айнура

29 сентября 2015 года Али сделал мне предложение. Это было невероятно романтично! Я была на работе, когда ко мне в кабинет вошел мой брат (по совместительству мой начальник) и сказал ехать домой переодеваться - мол, у него запланирован очень важный вечер. Я отправилась домой, брат заехал за мной и куда-то повез. Из машины я выходила уже с завязанными глазами. Мы поднялись на крышу, и тут я услышала звук скрипки и щелчки фотоаппарата... Снимаю повязку, а передо мной на вертолетной площадке с видом на весь город стоит мой Али. Он сделал мне предложение и сразу, не дожидаясь ответа, надел мне на палец кольцо.

Предложение Али сделал Айнуре на вертолетной площадке

У азербайджанцев существуют собственные традиции сватовства: сторона жениха должна прийти просить руки невесты у ее отца. Мой любимый не стал от этого отказываться, но мне было очень важно, чтобы до этого он исполнил мою мечту и попросил руки у меня лично, сделав это таким романтичным образом.

На следующий день после нашего маленького приключения Али пришел по всем правилам свататься к моим родителям. По этому случаю в Казань из Баку даже прилетела его бабушка. У нас есть такая традиция: если невеста дает свое согласие на брак, то она должна вынести отцу жениха чай с сахаром, а если она против - то без сахара. Я принесла тогда о-о-очень сладкий чай. После этого мне на палец уже официально надели кольцо.

Далее был «нишан», церемония помолвки, на которой мы официально предстали перед всеми как пара. Кстати, до нее, по азербайджанским традициям, нам встречаться вообще было нельзя!

Айнура со своими родителями

Айнура с подругами

Мы решили играть две свадьбы - в Казани и Баку, на подготовку обеих у нас было полгода. В организации нам помогали профессионалы свадебного дела, однако и Али был незаменим - всегда был рядом и готов был прийти на помощь. Мы старательно соблюдали все традиции, но, как и с помолвкой, хотели привнести в этот день что-то новое и современное. Так, каждая азербайджанская невеста должна быть на свадьбе с красным поясом, поэтому с цветовой гаммой свадьбы мы определились сразу, выбрав цвет марсала. Я решила выходить замуж в красном платье и занялась поиском наряда, однако мой отец очень переживал, что не увидит «свою маленькую доченьку» в белом. Тогда моя свекровь предложила выход: выбрать несколько нарядов и менять их во время праздника.

Таким образом, первую половину торжества я провела в красном платье с белым букетом - в этом образе я танцевала с Али национальный танец. А после мы решили показать гостям наше видео-lovestory и сами ушли переодеваться. У нас была запланирована церемония росписи. Жених появился в зале первым и нес красный букет, а я вышла под руку с папой в пышном белом платье. После церемонии мы станцевали с Али медленный танец, и на этом официальная часть свадьбы закончилась, началось веселье. Гости слились в едином порыве танца, музыка звучала разная - азербайджанская, татарская, русская... Это были невероятные эмоции!

Али и Айнура исполняют традиционный азербайджанский танец

На церемонии росписи невеста появилась в другом наряде - белом платье с красным поясом… и вновь были танцы.

В третьем образе, сменив пышную юбку на юбку фасона «рыбка», невеста вышла разрезать торт

Мы с Али очень нервничали в этот день и не успели заметить, как быстро пролетело время. Благо, у нас была возможность «отыграться» на второй свадьбе, в Баку. В азербайджанской столице мы решили устроить более молодежный праздник, полетели туда со своими друзьями. Мы поселились в лучшей гостинице в городе и ничего не планировали - просто веселились. Отпраздновали свадьбу, а потом поехали в клуб, где зажигали до самого утра!

Из Баку мы улетели в медовый месяц... А сейчас, спустя 9 месяцев, я рассказываю вам эту историю из родильного дома, где с нетерпением дожидаюсь появления на свет нашей малышки!

HELLO.RU

Фото: Алина Бош