Участник азербайджанских национальных отборов «Евровидение» и международного вокального проекта «Большая сцена» певец Эльтон Ибрагимов презентовал новый клип.

Певец Э.Ибрагимов, выступающий под сценическим именем ELTON, представил в социальных сетях клип на песню «Таяли города», съемки которого проходили в столице Украины. Режиссер клипа – Dieva, в съемках ролика была задействована украинская модель Ангелина Посовень.

Отметим, что данный проект ориентирован на украинский музыкальный рынок.

Также в сети презентовано lyric видео на песню ELTON’а «Антидот».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.