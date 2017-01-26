18-летняя дочь покойного поп-короля Майкла Джексона Пэрис уже давно ведет самостоятельную жизнь.

Она живет с бойфрендом, ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, однако это практически все, что известно про ее личную жизнь - Пэрис старается про нее не распространяться.

Недавно дочь культового музыканта все же решилась на откровенное интервью. Девушка снялась для журнала Rolling Stone и рассказала про детство и отца.

Смерь Майкла была для Пэрис сильным потрясением: «Все говорят, что время лечит. На самом деле нет. Ты просто привыкаешь жить с этой болью. Я свыклась с мыслью, что потеряла то единственное, что было важно для меня. Думая о будущем, понимаю, что все плохое, что может случиться, не способно сравниться с тем, что уже произошло - так что я теперь со всем справлюсь».

Вместе с братьями - 19-летним Принсом Майклом и 14-летним Бланкетом - Пэрис обучалась дома и не ходила в обычную школу. Такой выбор сделали сами дети, потому что таким образом они могли быть ближе к папе: «Мы толком и не знали, кто он и насколько знаменит. Он был всем нашим миром, а мы - его. Для нас он был просто папа, папочка. Когда ты дома, на урок в любой момент может внезапно прийти папа и сказать: «Так, на сегодня все, лучше побудьте со мной». Нам даже друзья были не нужны — у нас был отец и канал Disney».

После смерти Майкла Пэрис все же пошла в школу, где столкнулась с непониманием и агрессией сверстников. Правда, девушка сумела найти язык со старшеклассниками.

В интервью Пэрис открыла свою тайну: в 14 лет она подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Девушка признается в том, что это был самый негативный опыт, последствием которого стали тяжелая депрессия и попытки суицида. Однако сейчас, по словам девушки, она сумела справиться со своими демонами и начала новую жизнь.

Cosmo.ru