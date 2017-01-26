Эрвье Пьера после инаугурации Дональда Трампа стали узнавать на улице – об этом дизайнер рассказал в интервью Harper’s Bazaar, а также поделился подробностями своей работы с новой первой леди Америки.

Эрвье хоть и не новичок в мире моды (сотрудничал с Balmain, Oscar De la Renta, Bill Blass, Vera Wang и 14 лет был креативным директором Carolina Herrera), но его жизнь изменилась с того момента, когда Мелания Трамп появилась на балу по случаю инаугурации супруга в платье цвета ванили, украшенном тонким красным поясом.

«Понятия не имел, когда шил платье, какие последствия будут. Мой телефон не умолкал: предложения от журналистов и инвесторов посыпались как из рога изобилия. Сразу стали возникать фальшивые Instagram-аккаунты от моего имени. Я не привык к такому», – признался Пьер в своем первом после инаугурации Трампа интервью.

По словам дизайнера, Мелания Трамп предложила ему стать ее стилистом, а когда увидела наброски, у нее возникла идея коллаборации – так началась их совместная творческая работа над платьем, прославившимся на весь мир.

«Мелания хорошо разбирается в моде: модельное прошлое и работа в дизайн-студии способствовали тому, что она правильно представляет процесс создания одежды. Когда принес ей образцы тканей, она выбрала самый плотный и красивый шелк из Италии – знает толк в материале. Наш разговор был очень предметным и профессиональным», – рассказал дизайнер и добавил, что супруга Дональда Трампа настаивала на простоте и элегантности.

«Она выбрала вырез, параллельный вертикальным линиям. Мы договорились не следовать правилам создания платья для первой леди. Я вкладывал в наряд свое видение и идеалы, а она поправляла меня и вносила важные коррективы. В какой-то момент сказала: «Эрве, я люблю тебя, но не смогу пошевелить рукой, чтобы взять мужа за руку в танце». Правильное конструирование платья – в этом вся она. Четкость линий, красивая форма юбки, острые детали – все это отражает ее личность», – рассказал о Мелании Трамп дизайнер.

Он также прокомментировал поведение своих коллег, отказавшихся создавать наряды для жены избранного президента: «Я не занимаюсь политикой, а делаю платья. Если люди не хотят одевать первую леди, то это печально, но не осуждаю никого. Они делают свой выбор – в этом прелесть демократии. Ну, а я был горд».

Скорее всего, его сотрудничество с Белым домом продолжится. Дизайнер признался в интервью, что на днях ездил на встречу с Меланией Трамп. Как бы то ни было, а созданное ими платье будет, по некоторым данным, выставлено в Национальном музее американской истории.

Читайте по теме:

Дизайнера Ральфа Лорена бойкотируют в соцсетях за сотрудничество с Меланией Трамп – ФОТО

Spletnik.ru