Как сам сериал «Игра престолов», так и его саундтрек, автором которого является ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, пользуются невероятной популярностью во всем мире.

С момента выхода ставшего культовым сериала «Игра престолов» в 2011 году по сегодняшний день было создано множество кавер-версий саундтрека как профессиональными музыкантами, так и любителями, а одна из последних версий, исполненная грузинской фольклорной группой «Bani», наделала немало шума в социальных сетях.

Не стал исключением и Азербайджан – свою версию саундтрека «Игра престолов» представил тарист Рустам Раззаков; как мелодия знаменитого сериала звучит на азербайджанский лад, можно услышать, просмотрев ролик, приведенный ниже.

А так звучит основная музыкальная тема «Игры престолов» в оригинальной версии.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.