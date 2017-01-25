Очередной выпуск программы Андрея Беднякова «Проводник», выходящей в эфир на телеканале «Пятница», был посвящен столице Азербайджана.

В проекте «Проводник» А.Бедняков отправляется вместе со звездами в их родные края, где участники шоу рассказывают о себе самое сокровенное, интересное и неожиданное - проводником Андрея Беднякова по столице Азербайджана стал известный стилист и телеведущий Влад Лисовец, для которого Баку - родина ярких и светлых впечатлений детства.

В.Лисовец посоветовал А.Беднякову посмотреть Старый город, фабрику ковров, заповедник Гобустан и Храм огнепоклонников.

А на совместной экскурсии они увидели дорогие лично для Влада места - чем дорога ему набережная Баку, какие воспоминания связаны у проводника с «бакинской Венецией» и сколько Влад зарабатывал на рынке в юности?

Каким окажется знакомство с Баку Андрея Беднякова в компании Влада Лисовца, вы узнаете, просмотрев программу, выпуск которой приведен ниже.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.