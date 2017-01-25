Основатель покорившего Турцию модного бренда «Afffair» дизайнер Руфат Исмайлов представил новую коллекцию женской одежды, получившую название «Pride and prejudice» («Гордость и предубеждение»)

«Новая коллекция «Гордость и предубеждение», на создание которой меня вдохновил одноименный роман Джейн Остин, - для женщин, умеющих видеть истинную ценность вещей. Она для сильных, гордых, независимых женщин, выступающих против предрассудков и не боящихся изменений в жизни», - заявил в интервью 1news.az дизайнер Руфат Исмайлов.

Основу коллекции составляют роскошные платья, элегантные плащи и костюмы, часть из которых приталена и превосходно подчеркивает фигуру.

Ф.В, Г.Р.